2020-07-10T13:40:12+03:00
Происшествия

У липчанина в тайнике машины нашли почти 1 кг наркотиков

В отношении жителя Липецка возбудили уголовное дело
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецке задержали 27-летнего неработающего мужчину. Полицейские остановили его машину возле гаражного кооператива. С собой он вез крупную партию синтетических наркотиков. Их нашли под приборной панелью в тайнике. Правоохранители изъяли около 1 кг запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, запрещенные вещества он планировал сбыть через тайники-закладки. Причем спрятать их не только в Липецке, но и в Белгороде, Тамбове и Курске.

В отношении липчанина возбудили уголовное дело по ч. 5 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере". Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке во время ЕГЭ по математике выгнали 2 выпускников
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июля 2020 года: выписали 41 человека
У липчанина в тайнике машины нашли почти 1 кг наркотиков
В Липецке новый каток в парке Победы будет работать при +6 градусах
Экс-начальника МЧС по Липецкой области подозревают во взятке в 1,5 млн
С начала лета в Липецке и области утонули 27 человек
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 10 июля 2020 года: заболели 32 человека
Начальник ГУ МЧС по Липецкой области ушел на пенсию
От удара с "Опелем" 14-летнего мопедиста отбросило на "Ниву" под Липецком
В пятницу 5 улиц Липецка останутся без света, 33 - без холодной воды
Пожарные несколько раз выезжали тушить сухую траву под Липецком
Липчанина, преследовавшего стрелков-мотоциклистов, обвиняют в убийстве
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 9 июля 2020 года: выписали 53 человек
В Липецке сильный ветер повалил деревья на машины
С 1 июля в Липецке подорожала коммуналка
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 9 июля 2020 года: 33 новых случая
В Липецке на улице Московская загорелся автокран
В Липецке водитель "Датсун" украл бензин на заправке
В прошлом году 122 липчанки старше 60 лет вышли замуж
В четверг 14 улиц Липецка останутся без холодной воды