У липчанина в тайнике машины нашли почти 1 кг наркотиков

10 Июль 2020 2020-07-10T13:40:12+03:00

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В Липецке задержали 27-летнего неработающего мужчину. Полицейские остановили его машину возле гаражного кооператива. С собой он вез крупную партию синтетических наркотиков. Их нашли под приборной панелью в тайнике. Правоохранители изъяли около 1 кг запрещенных веществ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, запрещенные вещества он планировал сбыть через тайники-закладки. Причем спрятать их не только в Липецке, но и в Белгороде, Тамбове и Курске.

В отношении липчанина возбудили уголовное дело по ч. 5 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в значительном размере". Максимальное наказание по данной статье - пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU