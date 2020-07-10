Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июля 2020 года: выписали 41 человека

10 Июль 2020 2020-07-10T16:07:05+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 10 июля 2020 года увеличилось. За минувшие сутки еще 41 житель региона завершил лечение. Медики обследовали пациентов - они полностью здоровы.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за время пандемии в Липецкой области COVID-19 заболели 4 125 человек. Из них 2 813 справились с болезнью. Еще 1 293 продолжают лечиться. Причем у 1 071 пациента инфекция протекает в легкой форме. Поэтому врачи наблюдают их из дома. Но есть и более тяжелые случаи. В больницах лежат 222 липчанина.

У 408 подозревают коронавирус. Умерли 19 жителей Липецкой области. Напомним, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 32 человек. Количество зараженных в регионе с каждым днем становится все меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU