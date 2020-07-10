В Липецке во время ЕГЭ по математике выгнали 2 выпускников

10 Июль 2020 2020-07-10T17:25:21+03:00

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В эту пятницу, 10 июля, в Липецкой области прошел ЕГЭ по математике профильного уровня. Экзамен сдавали более 2 900 выпускников. Результаты объявят не позднее 24 июля.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, экзамен прошел без технологических сбоев. В этот день работали 73 общественных наблюдателей. Еще 68 следили за ходом ЕГЭ онлайн - в Ситуационно-информационном Центре. Система видеонаблюдения работала в штатном режиме.

Кстати, во время ЕГЭ выгнали двух выпускников. Они пользовались телефоном и шпаргалками. Следующий экзамен запланирован на понедельник, 13 июля. Юные липчане будут сдавать историю и физику.

Напомним, что выпускные экзамены продлятся до 25 июля. Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 3 по 8 августа. Всего в Липецке и области в экзаменах должны участвовать более 5 300 человек. Из низ 360 - выпускники прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU