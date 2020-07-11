Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 11 июля 2020 года составило 4 158

11 Июль 2020 2020-07-11T11:29:01+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке немного увеличилось. За минувшие сутки еще 33 человека заболели COVID-19. Напомним, что днем ранее этот показатель был ниже - 32. Причем большинство зараженных выявили в Липецке - у 24 горожан подтвердилась инфекция.

По информации регионального оперативного штаба, за время пандемии в Липецкой области коронавирусом заболели 4 158 жителей. Выздоровели 2 813 человек. К сожалению, есть и смертельные случаи. Их в регионе 19.

Лечение продолжают более 1 200 липчан. Более 200 из них лежат в больницах. Это те пациенты, которые нуждаются в более пристальном присмотре медиков. Остальные, у кого болезнь протекает в легкой форме, остаются дома. Под подозрением на коронавирусную инфекцию 408 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU