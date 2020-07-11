2020-07-11T16:55:06+03:00
Общество

Под Липецком фирму оштрафовали за повреждение археологического памятника

Предприятие заплатить 100 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Прокуратура Задонского района Липецкой области проверила информацию о незаконном проведении работ на объекте археологического наследия. В апреле этого года сельскохозяйственное предприятие зашло на территорию памятника "Мухино 2, поселение". Там находили старинные предметы, а также скелетные останки. По словам специалистов, это единственное "княжеское" погребение гуннского времени на Верхнем Дону. И в этом месте компания начала снимать верхний слой почвы.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, работы не было согласованы. Разрешения Управления по охране объектов культурного наследия у предприятия тоже не оказалось.

В отношении юридического лица прокурор возбудил дело об административном нарушении по ст.7.14 КоАП РФ "Проведение земляных работ без разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия в случаях, если такое разрешение обязательно". Предприятию придется заплатить 100 тыс. рублей штрафа. Работы на объекте прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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