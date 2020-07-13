Известного блогера удивили пластиковые фонари в Нижнем парке

13 Июль 2020 2020-07-13T14:43:16+03:00

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В минувшие выходные в Липецк прилетел блогер Илья Варламов. В своем Инстаграм он поделился впечатлениями о городе.

Блогера многое удивило. Например, пластиковые фонари в Нижнем парке. В Комсомольском пруду он обнаружил дохлую рыбу. А также одинокого утенка, который странно плавал. За его судьбу переживал не только Варламов, но и его подписчики. К счастью, с утенком ничего плохого не случилось. Скоро он вернулся к семье.

Блогеру показалось странным, что никто кроме него не бегает по городу. Ему понравился "лес" - заросшая часть в районе Нижнего парка.

- Тут в центре города можно бегать по настоящему лесу, - восхитился Илья. - Просто потрясающе. У них парк переходит в лес.

Блогер Илья Варламов в Липецке: "В Липецке происходит что-то странное. Здесь поставили пластиковые фонари".

ИСТОЧНИК KP.RU