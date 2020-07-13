В Липецке выпускника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки

13 Июль 2020 2020-07-13T16:21:28+03:00

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В этот понедельник, 13 июля, в Липецкой области прошел ЕГЭ по истории и физике. Первый предмет сдавали 809 выпускников. Второй - 1 244. Результаты липчанам объявят до 27 июля.

Как сообщили в региональном управлении образования и науки, экзамены прошли без нарушений и технических сбоев. За ходом проведения ЕГЭ следили 46 общественных наблюдателей. Еще 46 - онлайн из Центра управления образования и науки. Одного выпускника выгнали с экзамена. Он пользовался шпаргалками.

Следующий ЕГЭ пройдет в четверг, 16 июля. Липчане сдадут химию и обществознание. Напомним, экзамены закончатся 25 июля. Дополнительный период назначен на август - с 3 по 8 число. Предполагается, что в них будут участвовать более 5 300 человек. Причем 360 из них - выпускники прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU