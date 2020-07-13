В Липецке на Сырском Руднике снесут здание заброшенного детсада

13 Июль 2020 2020-07-13T17:08:08+03:00

На его месте планируют построить центр реабилитации для пенсионеров

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Прокуратура Советского района проверила, в каком состоянии находится здание бывшего детского сада "Красная Шапочка" по улице Монтажников на Сырском Руднике. С конца прошлого века здание стало прибежищем наркоманам и алкоголикам. Местные жители неоднократно просили привести в порядок этот участок.

В 2007 году право собственности на него приобрела липецкая жилищно-строительная компания. По информации пресс-службы областной прокуратуры, с 2018 до 2020 годы организации выдали 3 предписания, а в отношении директора составили 7 протоколов об административных правонарушениях - за ненадлежащее содержание объекта, мусор и нежелание устранить нарушения правил благоустройства. Однако, результата за этим не последовало.

Представители прокуратуры и мэрии выехали на место. Забор поврежден, участок зарос травой и кустарником, в здание может свободно попасть кто угодно. Прокурор внес представление в адрес директора организации. А в отношении компании возбудили дело об административном нарушении.

Директор организации сообщил, что здание планируют снести во втором полугодии 2020 года. Затем на участке построить центр реабилитации пожилых людей. Он пояснил, что территорию благоустраивали - вывозили мусор, возвели металлический забор. Однако, хулиганы его повредили.

Прокурор также внес представление в адрес начальника отдела полиции №2. Правоохранители должны были принять меры по обеспечению общественного порядка на участке. Еще одно представление внесли в адрес администрации Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU