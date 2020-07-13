Под Липецком пропал мужчина с бородой: может быть дезориентирован

13 Июль 2020 2020-07-13T17:57:57+03:00

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В Липецкой области ищут мужчину. 58-летний Толмачев Анатолий Николаевич пропал в прошлом месяце в Чаплыгинском районе. Ориентировочно 26-28 июня он ушел из дома в районе улицы Центральная в селе Колыбельское. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы, носит бороду.

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черные резиновые сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Анатолия Толмачева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU