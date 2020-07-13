2020-07-13T17:57:57+03:00
Общество

Под Липецком пропал мужчина с бородой: может быть дезориентирован

Жителя Чаплыгинского района ищут с конца июня
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком пропал мужчинаПод Липецком пропал мужчинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области ищут мужчину. 58-летний Толмачев Анатолий Николаевич пропал в прошлом месяце в Чаплыгинском районе. Ориентировочно 26-28 июня он ушел из дома в районе улицы Центральная в селе Колыбельское. По данным ЛООО "Поиск пропавших детей", мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы, носит бороду.

Был одет: черная куртка, черные спортивные штаны, черные резиновые сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Анатолия Толмачева или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры организации. Или написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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