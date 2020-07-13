Во вторник 4 улицы останутся без света, 32 - без холодной воды

Во вторник, 14 июля, в некоторых домах Липецка отключат электричество и воду. С 9 утра до полудня света не будет в доме №44 по улице Фурманова. С 9 утра до 5 часов вечера - в доме №26а по улице Угловая и №59 по улице Плеханова. Также с 9 утра до 4 часов вечера свет отключат в частном секторе по улице Смирнова.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители по следующим адресам: улица Московская, 6, 6б, 6в, 8, 10; проезд Поперечный, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 13а-13в, 15. Воду подвезут к дому №8 по улице Московская.

На тот же период времени отключат воду в частном секторе: улица Гранитная, Кротевича, Урицкого, Новокарьерная, Шевченко, Вавилова, проезд Шишкина. Воды можно будет набрать у детского сада №62.

Также краны пересохнут по улице Юношеская, 18а, 18б, 18г, 20, 22-47, 28/2, 49. Подвоз воды к дому №40.

С 10 утра до 9 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по адресам: проспект Победы, 5, 5а, 7, детсад № 122, 11, детсад № 130, 17, 19, 19а, 21, 25, 27; Неделина, 53, 55, 57, 59, 61; Мичурина, 32, школа № 64, 34, 36, 38, 38а, 42. Воду подвезут к школе №64, детским садат №122 и №130.

С 10 утра до 5 часов вечера краны пересохнут в частном секторе по улицам Профсоюзная, Дачная, Ильича, переулок Ильича, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Гвардейская, Бехтерева, Песчаная, 2я Воронежская, Воронежская, Красина, Седова, Волгоградская, С.Лазо, Станиславского, Степная, Гвардейская. Воды липчане смогут набрать у дома №24 по улице Седова.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской по номерам 175 и 236-175.