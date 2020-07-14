Молодой липчанин украл банковскую карту и сходил с ней в магазин на 4200 рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T10:37:35+03:00

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Накануне, 13 июля, в отдел полиции Липецка обратился 56-летний мужчина. Он сообщил, что с его банковской карты украли деньги. Горожанин лишился 15 тыс. рублей. По данным пресс-службы регионального УМВД России, полицейские поймали предполагаемого преступника. Им оказался неработающий, ранее судимый 31-летний липчанин.

Днем ранее заявление написала 24-летняя девушка. Она указала, что у нее украли карту. Затем неизвестные сняли с нее 4 200 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, что присвоил деньги. И задержали неработающего 22-летнего парня. Молодой человек пояснил, что отправился с украденной картой в ближайший магазин. Причем ломать голову над пин-кодом ему не пришлось - такая функция отсутствовала.

По обоим фактам возбудили уголовные дела. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU