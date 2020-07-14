2020-07-14T13:17:21+03:00
Общество

Липчане любуются кометой, пролетающей над Землей раз в 4500 лет

Жители Липецка и области смогут наблюдать космическую гостью еще несколько недель [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Комету назвали в честь космического телескопа, который ее обнаружил в марте этого годаКомету назвали в честь космического телескопа, который ее обнаружил в марте этого годаФото: Архив "КП"
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Удивительное зрелище наблюдают жители Липецка и области по ночам. Как стемнеет, в небе над регионом проносится самая яркая комета последних семи лет. Имя гостье - C/2020 F3 NEOWISE.

Ее обнаружил 27 марта космический телескоп NEOWISE. Как уточняет "КП", последний раз комета пролетала над Землей 4 500 лет назад. Это было, когда в Египте строили пирамиды. Комета движется в сторону, обратную движению планет и обычных комет. Все потому, что "Ньювайс" - межзвездная комета. В нашу Солнечную систему она попала благодаря притяжению - оно захватило комету.

Комета сблизится с Землей на следующей неделе - 23 июля. Вернется она в следующий раз только через 6800 лет. Все потому, что 23 июля наша планета изменит ее орбиту. Вытолкнет дальше к звездам.

Липчане могут увидеть комету невооруженным глазом. Многие снимают космическую гостью на обычный телефон. Ее уже посчастливилось увидеть жителям Липецка, Доброго, Станового, Задонского района.

Липчане любуются кометой C/2020 F3 (NEOWISE).

ИСТОЧНИК KP.RU

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