В Липецке родственники убили бывшего зятя, закопали в огороде, затем выкопали и бросили в колодец

14 Июль 2020 2020-07-14T14:26:42+03:00

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Жуткую находку обнаружили в этот вторник, 14 июля, в канализационном колодце в районе Сокола в Липецке. Там на улице Ивана Франко нашли труп мужчины. На место сразу прибыли правоохранительные органы и установили личность покойника – им оказался 30-летний местный житель.

По характерным следам сразу определили, что мужчина стал жертвой преступления, вскоре вышли и на подозреваемого. По делу задержан 60-летний бывший тесть убитого. Картину произошедшего уже восстановили.

По версии следствия, мужчина зашел в гости к бывшей жене, чтобы выпить с тестем. Посиделки с бывшими родственниками привели к конфликту и зять ударил хозяина дома. На что тот схватил нож и воткнул гостю в шею. Все это на глазах у дочери – экс-супруги убитого.

Мужчина умер мгновенно. Сначала родственнички закопали тело зятя в огороде, а спустя время выкопали и решили сбросить в канализацию. Труп сейчас уже достали. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, тесть сам написал явку с повинной. Дело возбудили по части 1 статьи 105 – убийство. Мужчине грозит 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU