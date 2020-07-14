2020-07-14T15:13:17+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке ожидается сильный ветер и грозы

Порывы ветра при грозах могут достигать 20 метров в секунду
Лия МУРАДЬЯН
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К выходным снова распогодится и вернется жараК выходным снова распогодится и вернется жараФото: Лия МУРАДЬЯН
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Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Липецке на ближайшие сутки – 14 июля с 18.00 по вечер 15 июля. По данным гидрометцентра, в этот период ожидается грозы с сильными порывами ветра.

В ближайшие сутки в Липецке будет облачно с прояснениями, ночью и днем 15 июля обещают дожди, в некоторых районах – грозы. МЧС предупреждает, что при грозах порывы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. При этом снизится температура воздуха, ночью обещают 11 – 16 градусов, днем максимум до +21°С. Также в этот день ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.

Синоптики обещают пасмурную погоду в течение всей рабочей недели, а в выходные в Липецк снова вернется жара. Атмосферное давление увеличится до 751 мм ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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