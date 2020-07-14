Под Липецком людей не предупредили, что в грязной реке купаться нельзя
В Липецкой области администрация города Грязи получила от прокуратуры представление. Поводом стало небрежное отношение к гражданам, которых чиновники должны предупреждать об опасности.
Как выяснилось, в этом году эксперты взяли пробы воды в реке Матыра в районе Грязей. Анализ показал, что вода не соответствует санитарным требованиям и купаться в ней нельзя. Местным чиновникам сообщили о результатах исследования, но людям об этом рассказать забыли.
По закону местная администрация должна была выставить на городском пляже соответствующие предупреждающие таблички, что купаться в реке небезопасно. На отсутствие стендов отреагировала межрайонная прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, представление внесли в адрес мэра. Таблички должны появиться в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU