2020-07-14T16:59:15+03:00
Общество

Под Липецком людей не предупредили, что в грязной реке купаться нельзя

Стенды должны были выставить на реке Матыра в Грязях
Лия МУРАДЬЯН
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Купаться в реке запрещеноКупаться в реке запрещеноФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области администрация города Грязи получила от прокуратуры представление. Поводом стало небрежное отношение к гражданам, которых чиновники должны предупреждать об опасности.

Как выяснилось, в этом году эксперты взяли пробы воды в реке Матыра в районе Грязей. Анализ показал, что вода не соответствует санитарным требованиям и купаться в ней нельзя. Местным чиновникам сообщили о результатах исследования, но людям об этом рассказать забыли.

По закону местная администрация должна была выставить на городском пляже соответствующие предупреждающие таблички, что купаться в реке небезопасно. На отсутствие стендов отреагировала межрайонная прокуратура. Как сообщили в пресс-службе ведомства, представление внесли в адрес мэра. Таблички должны появиться в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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