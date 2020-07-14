Оптовый наркокурьер из Москвы получил 12 лет строгого режима в Липецке

14 Июль 2020 2020-07-14T17:14:59+03:00

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В Липецкой области приговорили наркокурьера, который входил в транснациональную банду. По данным УФСБ, мужчина поставлял оптовые партии героина из Московской области в Липецкую, Курскую, Белгородску и Воронежскую области.

Кроме этого поставщик героина отслеживал дальнейшее распространение наркотика внутри регионов через интернет-ресурсы путем закладок. Мужчину и его сообщника задержали с крупной партией наркотиков в октябре 2018 года в Елейком районе. Тогда у них в машине нашли тайник, в котором было 15 свертков с героином общим весом более 700 граммов.

Подельника ранее приговорили к 6.5 годам строгого режима. Главного курьера признали виновным по части 4 статьи 228.1 – сбыт в крупном размере. Наркоторговец получил 12 лет строгого режима и пытался обжаловать приговор, но областной суд апелляцию отклонил. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU