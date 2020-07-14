2020-07-14T19:00:58+03:00
Происшествия

Липецкий извращенец получил условный срок за демонстрацию половых органов школьницам

Эксгибиционист снимал штаны перед подростками у школы
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области вынесли приговор эксгибиционисту, который совращал несовершеннолетних. 35-летний извращенец орудовал в Данковкском районе осенью прошлого года.

Согласно материалам дела, 11 ноября пьяный мужчина недалеко от школы снял штаны перед 12-летней девочкой и совершил «развратные действия». Позже в тот же день он продемонстрировал на улице то же самое 15-летней девочке. Оба ката совершил умышленно. Извращенцу вменили часть 3 статьи 135 УК – развратные действия в отношении лиц не достигших 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант во всем сознался и искренне раскаялся, а эксперты признали его вменяемым. В итоге эксгибиционист получил 5 лет условно с испытательным сроком в 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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