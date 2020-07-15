2020-07-15T14:10:05+03:00
Общество

В Липецке появится новый жилой квартал в районе улицы Гагарина

В один из домов планируют переселить липчан из соседних ветхих зданий
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке строят новый жилой кварталВ Липецке строят новый жилой кварталФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке начали строить новый жилой квартал. Он появится в районе "Нефтебазы", в границах улиц Гагарина, Нестерова, Качалова и переулка Попова. Здесь возведут новые многоквартирые дома.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, инвестор выкупил участок в центре квартала. Там раньше располагались административное здание и старый учебный центр. Мусор с площадки уже убрали. Рабочие выкорчевывают растения и готовятся к сносу сооружений.

Первый дом планируют начать строить в 2021 году. В него предложат переехать жильцам соседних ветхих домов - №3 по переулку Попова и №2 по улице Качалова. Износ зданий уже 70%. Но у липчан есть выбор. Они могут выбрать квартиру в другом районе, либо взять деньги.

По словам замглавы города Константина Вострикова, в новом квартале появятся детские, игровые и спортплощадки, зоны для спокойного отдыха. Здание детсада отреставрируют. В будущем также планируется обновить здание Школы №24.

В настоящее время кипит работа над концепцией застройки района. Когда она будет готова, ее вынесут на общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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