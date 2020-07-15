В Липецкой области на 25% взлетели цены на картофель

15 Июль 2020 2020-07-15T15:53:47+03:00

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В июне этого года индекс потребительских цен в Липецкой области вырос на 0,3%. С начала года - на 2,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкстата. Так, стоимость продуктов в июне поднялись на 0,2%. А по сравнению с декабрем 2019 года - на 4,1%.

На мясо, птицу, крупу и бобовые цены выросли на 2%. На макароны, хлеб и хлебобулочные изделия, чай, кофе, какао, муку, масло и жиры - на 1%. Безалкогольные напитки, мясные и овощные консервы, соль, кетчуп, рыбопродукты, молочка и мороженое подорожали на 0,5-0,9%.

Среди овощей и фруктов цены взлетели на картофель. Его стоимость выросла аж на 25%. Яблоки увеличились в цене на 11%. Есть продукты, которые подешевели. Лимоны - на 32%, бананы - на 7%. В среднем цена на овощи упала на 13%. Также подешевели яйца - на 7%. Сахар - на 3%.

Стоимость минимального набора продуктов в регионе составила 3 803 рубля в расчете на месяц. С начала года показатель вырос на 11,1%. По сравнению с концом мая - на 2,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU