Под Липецком будут судить парня, который до смерти забил соседа молотком

15 Июль 2020 2020-07-15T16:50:14+03:00

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Данковский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего парня. Жителя села Мокрое Лебедянского района обвиняют в убийстве.

По данным следствия, 24 марта этого года липчанин пришел в гости к соседу, чтобы выпить. 32-летний хозяин квартиры ранее привлекался к уголовной ответственности - пробрался в квартиру матери обвиняемого. Когда алкоголь ударил в голову, мужчины начали ругаться. Сосед оскорбил мать гостя. Тот взял молоток и начал бить им приятеля - нанес не менее 16 ударов. Мужчина скончался.

Парень замыл кровь и завернул тело в палас. Вынести умершего ему помог знакомый. Они оставили убитого в яблоневом саду. Утром местные жители обнаружили тело мужчины с открытой черепно-мозговой травмой.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Его заключили под стражу. Обвиняемый признался в содеянном и подробно рассказал, как все произошло. А его 38-летнему знакомому, который помог вынести тело, вменяют ст. 316 УК РФ "Укрывательство преступления". Подельник не только скрыл особо тяжкое преступление, но и выбросил в мусорку одежду и палас со следами крови. Уголовные дела передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU