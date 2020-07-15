2020-07-15T17:21:57+03:00
Общество

Первоначальный взнос по ипотеке в Сбербанке снижен до 10%

За первое полугодие, благодаря программам банка, в Белгородской области улучшили жилищные условия более 2,7 тысячи семей
Олег ИВАНОВ
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Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья. Теперь, как сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка, для участников зарплатных проектов онсоставляет 10% от стоимости недвижимости. А для клиентов, оформляющих жилищный займ без подтверждения дохода и занятости - 30%.

- Многие клиенты откладывали покупку недвижимости именно из-за необходимости накопления собственных средств при том, что остальные условия ипотечных программ им подходили. Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях, - уверендиректор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.

Минимальный первоначальный взнос может использоваться для приобретения готового и строящего жилья в ипотеку за исключением госпрограмм, военной ипотеки и загородной недвижимости.

Ранее Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта.Так что купить квартиру в новостройке по программе господдержки для семей с детьми в ипотеке можно по ставке от 1,2%, а по программе «Господдержка 2020» — от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования.

Сейчас минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке — от 4,1% годовых в первые 2 года кредитования в рамках специальной программы с застройщиками.А минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку — 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры на ДомКлик и электронной регистрации сделки.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой и минимальным первоначальным взносом можно онлайн на DomClick.ru.

В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк за первое полугодие 2020 года выдали жилищных кредитов почти на 24,2 млрд рублей. Благодаря этому жилищные условия улучшили более 15,7 тысячи семей. В том числе в Воронежской области – более 5,5 тысячи, в Белгородской – свыше 2,7 тысячи, в Курской и Липецкой – почти по 2 тысячи, в Орловской – около 1,9 тысячи, в Тамбовской – более 1,6 тысячи семей.

Во втором квартале, несмотря на пандемию, количество выданных кредитов превысило показатели первого. Новые инициативы банка будут способствовать росту количества новоселий в Черноземье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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