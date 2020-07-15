2020-07-15T18:16:28+03:00
Происшествия

Липчанка: "Глава сельсовета наехал на мой мотоцикл"

Девушка просит предать огласке инцидент [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанка записала видео, в котором рассказала об аварии в Лебедянском районе. По словам девушки, вечером 10 июля возле заброшенного ДК отдыхали ребята. Рядом стояли 2 мотоцикла, один из которых принадлежит семье героини ролика. К ним приблизилась машина и наехала на мотоциклы. К счастью, никто из людей не пострадал. Девушка утверждает, что за рулем был районный чиновник.

- Он бросался на подростков, а на следующий день написал заявление, что его избили, - рассказала в видео местная жительница.

Липчанка рассказала, что на ее мотоцикл наехал глава сельсовета.

В группе "Лебедянь и Район" опубликовали ролик с места ДТП. В кадре - автомобиль с поврежденным передним бампером. Рядом на земле лежат мотоциклы. Мужчину в красной футболке уводят сотрудники ДПС. Но разглядеть его лицо невозможно.

- В полицию поступило сообщение, что мужчина за рулем "УАЗ Патриот" наехал на мотоциклы, - прокомментировали "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - На место происшествия выехали сотрудники полиции. 45-летний водитель отказался проходить медосвидетельствование на алкогольное опьянение. Был составлен протокол.

В органы поступило 2 заявления. Одно - от молодых людей. Они заявили о повреждении имущества. Второе заявление - от мужчины о причинении вреда здоровью.

ДТП в Лебедянском районе. Липчанка утверждает, что глава сельсовета наехал на ее мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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