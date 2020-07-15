В Липецке на Октябрьском мосту заменят 7000 метров асфальта

15 Июль 2020 2020-07-15T19:52:20+03:00

В настоящее время на путепроводе ремонтируют пешеходные дорожки

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В Липецке приводят в порядок путепроводы. На Октябрьском мосту специалисты меняют асфальтобетонное покрытие. За минувшую неделю на пешеходной дорожке уложили 6 новых железобетонных плит. До конца месяца - еще 15 штук. А до конца года планируют заменить более 40 элементов. Работы проводятся и на проезжей части. По данным пресс-службы мэрии, здесь уложат 7 тыс. кв.м асфальта.

Недавно специалисты отремонтировали пешеходную зону Сокольского моста. Там же покрасили металлические элементы путепровода.

Также в городе проводят ямочный ремонт. Замену производят большими картами. С начала года в областном центре отремонтировали более 29 тыс. м дорог. Работы на проезжих частях продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU