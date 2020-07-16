Результаты первых ЕГЭ в Липецкой области: 3 выпусника набрали 100 баллов

16 Июль 2020 2020-07-16T09:17:25+03:00

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В Липецкой области озвучили результаты первых ЕГЭ. В этот четверг, 16 июля, выпускники смогут узнать, как сдали экзамены по географии, литературе и информатике. Напомним, в них участвовали 734 липчанина. Мероприятия прошли в штатном режиме и без нарушений.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки, в области есть и первые стобалльники. По информатике и ИКТ высших балл получили сразу 3 выпускника. По литературе заветную сумму набрал 1 человек.

ЕГЭ продлится до 25 июля. Дополнительный период - с 3 по 8 августа. Экзамены в основной период должны сдавать более 5300 юных липчан. Причем 360 из них - выпускники прошлых лет. Во время проведения ЕГЭ строго соблюдаются санитарные нормы, чтобы не допустить распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU