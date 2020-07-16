Липецкая прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении криминального "авторитета"

16 Июль 2020 2020-07-16T10:01:25+03:00

"Вор в законе" собирал деньги и нарушал правила содержания в тюрьме

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В Липецке возбудили уголовное дело в отношении криминального "авторитета". Этого потребовала прокуратура области.

В мае этого года в полицию поступило сообщение об одном из осужденных, имеющего высокий криминальный статус в преступной иерархии. Во время доследственной проверки установили, что мужчина является, так называемым, "вором в законе". Остальные осужденные признавали этот статус. Они исполняли его поручения, даже противозаконные. Собирали ему деньги.

"Авторитет" состоит на профилактическом учета как "лидер и активный участник группировок отрицательной направленности". По данным пресс-службы областной прокуратуры, у него накопилось более 200 взысканий за нарушение правил содержания в местах лишения свободы.

Заместитель прокурора региона потребовал следственный орган возбудить уголовного дело. Осужденному вменили ст.210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Наказание по статье - от 8 до 15 лет тюрьмы со штрафом до 5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU