Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 16 июля 2020 года: заболел 31 человек

16 Июль 2020 2020-07-16T10:14:31+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке увеличилось. За минувшие сутки инфекцию выявили у 31 человека. Об этом в этот четверг, 16 июля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, что в среду этот показатель был несколько выше - заболели 32 жителя. Больше всего случаев подтвердились в Липецке и Грязинском районе - по 6 зараженных. В Тербунском районе - 5. Замыкает тройку "лидеров" Данковский район с 4 заболевшими.

За время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 4 318 жителей Липецкой области. Более 1200 пациентов в настоящее время проходят лечение. Причем, большинство наблюдают на дому. Число выздоровевших перевалило за 3 000 человек. Количество умерших с прошлой недели не изменилось - 19 смертельных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU