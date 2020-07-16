2020-07-16T12:54:25+03:00
Происшествия

В гараже Липецка нашли нелегальный алкоголь на 8 млн рублей

Полицейские изъяли около 27 тыс. бутылок [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В гараже Липецка обнаружили алкоголь на 8 млн рублейВ гараже Липецка обнаружили алкоголь на 8 млн рублейФото: принтскрин видео.
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В Липецке полицейские ликвидировали склад нелегального алкоголя. Они обнаружили его в гараже, что расположен в Правобережном округе. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции изъяли около 27 тыс. бутылок спиртного на общую сумму 8 038 700 рублей. По предварительным данным, алкоголь принадлежал 52-летнему индивидуальному предпринимателю. Он приобрел его для продажи.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. "а" и "б" ч.6 ст.171.1 УК Ф "Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 6 лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

В гараже Липецка нашли нелегальный алкоголь на 8 млн рублей.Видео пресс-службы УМВД России по Липецкой области

ИСТОЧНИК KP.RU

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