В Липецке число выздоровевших от коронавируса за сутки на 16 июля 2020 года в 3.7 раз превысило заболевших

16 Июль 2020 2020-07-16T16:29:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 16 июля 2020 года составило 3173. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе выписали 117 человек, переболевших COVID-19. Это в 3.7 раз больше, чем количество новых зараженных за тот же период.

Всего на данный момент с начала эпидемии вирусом заразились 4318 человек, 19 – умерли. С учетом умерших и выздоровевших сейчас в регионе заражены 1126 человека. Из зараженных 246 больных лежат в инфекционных госпиталях, 880 – лечатся дома. Кроме этого в больницах остаются 286 человек с подозрением на выделение вируса.

Из последних 31 зараженных, 10 приходятся на Липецк, 8 – на Грязинский район, по 3 – в Липецком и Лебедянском, 4 – в Чаплыгинском, по 1 зараженному в Добровском, Задонском и Хлевенском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU