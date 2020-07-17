2020-07-17T09:59:57+03:00
Происшествия

Стали известны причины ДТП со сгоревшим автобусом «Донецк – Санкт-Петербург» под Липецком

Водитель автобуса въехал в стоявшую на дороге «Газель»
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель сгоревшего автобуса не заметил "Газель"Водитель сгоревшего автобуса не заметил "Газель"Фото: Кадр видео
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Стали известны предварительные причины ДТП с рейсовым автобусом «Донецк – Санкт-Петербург» в Липецкой области. Авария произошла 17 июля в 2 часа ночи на трассе М-4 Дон в Елецком районе. Автобус, в котором находились 39 граждан Украины, въехал в «Газель», после чего загорелся. В ДТП пострадали 5 человек, трое из них сейчас в больнице.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автобуса наехал на стоявший на дороге автомобиль «Газель». Как выяснилось, грузовик стоял с включенными аварийным сигналом у отбойника на платном участке трассы, также водитель выставил знак аварийной остановки.

– Госпитализированы водитель «Газели» и два человека из автобуса, – уточнил представитель областного УМВД Павел Комолов. – по данному факту проводится проверка, все обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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