Стали известны причины ДТП со сгоревшим автобусом «Донецк – Санкт-Петербург» под Липецком

17 Июль 2020 2020-07-17T09:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны предварительные причины ДТП с рейсовым автобусом «Донецк – Санкт-Петербург» в Липецкой области. Авария произошла 17 июля в 2 часа ночи на трассе М-4 Дон в Елецком районе. Автобус, в котором находились 39 граждан Украины, въехал в «Газель», после чего загорелся. В ДТП пострадали 5 человек, трое из них сейчас в больнице.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, водитель автобуса наехал на стоявший на дороге автомобиль «Газель». Как выяснилось, грузовик стоял с включенными аварийным сигналом у отбойника на платном участке трассы, также водитель выставил знак аварийной остановки.

– Госпитализированы водитель «Газели» и два человека из автобуса, – уточнил представитель областного УМВД Павел Комолов. – по данному факту проводится проверка, все обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU