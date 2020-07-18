Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 июля 2020 года: заболели 25 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T12:07:26+03:00

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Количество зараженных коронавирусом в Липецке достигло 4 374 человек. За минувшие сутки инфекцию выявили еще у 25 жителей региона. Об этом сообщили в эту субботу, 18 июля, в оперштабе.

Напомним, что накануне эта количество заболевших было выше. Диагноз подтвердился у 31 человека. Как и ранее, большинство новых случаев зафиксировали в Липецке - 14. В Задонском районе еще 5 зараженных. В Тербунском и Липецком районах - по 3. В Чаплыгинском районе заболели 2 местных жителя. В Грязинском, Елецком, Лебедянском районах и в Ельце - по 1 случаю.

Напомним, что за время пандемии 3 256 липчан справились с болезнью. В настоящее время лечатся более 1 000 пациентов. Большинство из них медики наблюдают на дому. Чуть больше 200 человек лежат в больницах. У 280 липчан подозрение на COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU