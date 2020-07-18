Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 июля 2020 года составило 20 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T12:05:55+03:00

В Липецкой области умерла пожилая женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 июля 2020 года увеличилось. Как сообщили в региональном оперштабе, скончалась 72-летняя женщина с COVID-19. Это двадцатая смерть пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

- Женщина получала лечение по поводу двусторонней пневмонии, - сообщили в пресс-службе региональной администрации. - Медицинская помощь оказывалась пациентке в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

У липчанки был сахарный диабет и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. Это осложняло лечение. Смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.

Напомним, что за время пандемии в Липецкой области коронавирус выявили у 4 374 человек. За минувшие сутки заболели еще 25 липчан.

ИСТОЧНИК KP.RU