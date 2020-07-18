В воскресенье 8 домов Липецка останутся без холодной воды

18 Июль 2020 2020-07-18T14:35:50+03:00

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В воскресенье, 19 июля, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", специалисты проведут на сетях ремонтные работы. Они необходимы для повышения качества и бесперебойного водоснабжения горожан, модернизации оборудования, а также уменьшения случаев аварийных отключений.

Практически на весь день краны пересохнут у жителей домов №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 по переулку Виноградному. Воду отключат в 10 часов утра. Дать ее планируют к 8 часам вечера. Воды можно будет набрать у дома №7 - туда ее подвезут работники ЛГЭКа.

Напомним, что дополнительную информацию об отключениях липчане могут получить в энергетической компании. Для этого нужно позвонить в диспетчерскую по по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU