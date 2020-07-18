День города в Липецке: для горожан выступит Полина Гагарина, а небо озарят 7 салютов

18 Июль 2020 2020-07-18T20:07:22+03:00

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В честь Дня города в Липецке отгремят 7 салютов. В эту субботу, 18 июля, фейерверк запустят на Набережной в 22.00. Это станет сюрпризом для липчан. В воскресенье в это же время небо над городом озарят еще 6 салютов. Их запустят одновременно у Городского Дворца культуры на ЛТЗ, у ДК "Матыра", ДК "Рудничный", ДК "Сокол", ДК "Луч", ДК "Студеновский".

Также для липчан выступит известная певица Полина Гагарина. Концерт с ее участием можно будет посмотреть на виртуальной площадке nlmk2020.ru в 16.00. Далее мероприятия продолжатся в реальности. В 19.00 у всех ДК города состоится спортивно-игровая программа для детей - конкурсы, эстафеты, игры с аниматорами. По информации пресс-службы мэрии, в это же время на Липецком Городище начнется кинопоказ. А в 20.00 на сцену выйдут танцоры, певцы и музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU