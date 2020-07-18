2020-07-18T20:07:22+03:00
Общество

День города в Липецке: для горожан выступит Полина Гагарина, а небо озарят 7 салютов

Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в областном центре организовали насыщенную программу
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Небо над Липецком озарят 7 салютовНебо над Липецком озарят 7 салютовФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В честь Дня города в Липецке отгремят 7 салютов. В эту субботу, 18 июля, фейерверк запустят на Набережной в 22.00. Это станет сюрпризом для липчан. В воскресенье в это же время небо над городом озарят еще 6 салютов. Их запустят одновременно у Городского Дворца культуры на ЛТЗ, у ДК "Матыра", ДК "Рудничный", ДК "Сокол", ДК "Луч", ДК "Студеновский".

Также для липчан выступит известная певица Полина Гагарина. Концерт с ее участием можно будет посмотреть на виртуальной площадке nlmk2020.ru в 16.00. Далее мероприятия продолжатся в реальности. В 19.00 у всех ДК города состоится спортивно-игровая программа для детей - конкурсы, эстафеты, игры с аниматорами. По информации пресс-службы мэрии, в это же время на Липецком Городище начнется кинопоказ. А в 20.00 на сцену выйдут танцоры, певцы и музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День города в Липецке: для горожан выступит Полина Гагарина, а небо озарят 7 салютов
В воскресенье 8 домов Липецка останутся без холодной воды
Число умерших из-за коронавируса в Липецке на 18 июля 2020 года составило 20 человек
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 18 июля 2020 года: заболели 25 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке за сутки 17 июля составило 92 человек
В Липецке хотят расширить до трех полос улицу Папина – в мэрии ждут мнения горожан
Владимиру Якушеву пожаловались на работу энергетиков в Липецке
В Липецке мужчина 10 дней прятал труп убитого бывшего зятя
Стали известны причины ДТП со сгоревшим автобусом «Донецк – Санкт-Петербург» под Липецком
Жара ушла: в пятницу в Липецке максимум до +26 градусов
В Липецке число выздоровевших от коронавируса за сутки на 16 июля 2020 года в 3.7 раз превысило заболевших
В Липецке в честь Дня города покажут фильмы под открытым небом
В гараже Липецка нашли нелегальный алкоголь на 8 млн рублей
В ДТП, где иномарка въехала в фасад ресторана в Липецке, пострадал водитель
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 16 июля 2020 года: заболел 31 человек
Липецкая прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против криминального "авторитета"
Результаты первых ЕГЭ в Липецкой области: 3 выпусника набрали 100 баллов
В Сбербанке открыли счета эскроу почти на 150 млрд рублей
В Липецке на Октябрьском мосту заменят 7000 метров асфальта
Липчанка: "Глава сельсовета наехал на мой мотоцикл"
Первоначальный взнос по ипотеке в Сбербанке снижен до 10%
Под Липецком будут судить парня, который до смерти забил соседа молотком
В Липецкой области на 25% взлетели цены на картофель
В Липецке появится новый жилой квартал в районе улицы Гагарина