К 19 июля в Липецкой области заразился коронавирусом еще 21 человек

19 Июль 2020 2020-07-19T11:48:35+03:00

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За сутки в Липецкой области выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. По данным на 19 июля, всего в регионе зафиксировали 4 395 инфицированных Covid-19.

Побороли болезнь и выздоровели 3 364 человека. Накануне медики выписали еще 99 пациентов. Они прошли обследования, которые показали, что вируса нет.

20 зараженных липчан спасти не удалось. 18 июля скончалась 72-летняя пенсионерка. Помимо коронавируса, у нее был сахарный диабет и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности врачи констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU