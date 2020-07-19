2020-07-19T11:48:35+03:00
Коронавирус Covid-19

К 19 июля в Липецкой области заразился коронавирусом еще 21 человек

Накануне окончили лечение 99 пациентов
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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За сутки в Липецкой области выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. По данным на 19 июля, всего в регионе зафиксировали 4 395 инфицированных Covid-19.

Побороли болезнь и выздоровели 3 364 человека. Накануне медики выписали еще 99 пациентов. Они прошли обследования, которые показали, что вируса нет.

20 зараженных липчан спасти не удалось. 18 июля скончалась 72-летняя пенсионерка. Помимо коронавируса, у нее был сахарный диабет и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности врачи констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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