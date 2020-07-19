2020-07-19T12:13:24+03:00
Общество

Вечеринка на набережной, индийские мантры и фейерверки: как липчане отмечают День города

Липецку исполнилось 317 лет
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: сайт администрации Липецка.фото: сайт администрации Липецка.
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Праздничные вечеринки прошли накануне в трех парках и на городской Набережной. Из-за ограничений по коронавирусу власти отказались от масштабных гуляний и устроили небольшие дискотеки для молодежи.

Как сообщает пресс-службу мэрии, настроение создавали популярные диджеи. Хедлайнером праздника стала группа с липецкими корнями - Diggadgy. Музыканты известны композициями, сочетающими мелодии разных народов мира и современные электронные аранжировки. В музыке Diggadgy можно услышать индийские мантры и звуки ситара. Многие горожане пришли в Быханов сад специально, чтобы послушать этот коллектив.

фото: сайт администрации Липецка.

фото: сайт администрации Липецка.

В семь часов вечера началась вечеринка на набережной. Здесь свои сеты исполнили El Chessa из Липецка и Komyshev из Воронежа, а также MC One John из Конго. Музыканты подарили липчанам три часа веселья и танцев.

Завершился праздник сюрпризом: в 22:00 в небо взмыли многочисленные залпы фейерверка. Световое шоу в честь 317-летия Липецка продолжалось более четырех минут.

фото: сайт администрации Липецка.

фото: сайт администрации Липецка.

Напомним, сегодня для липчан подготовили развлечения на площадях у дворцов и домов культуры. Будет задействованы шесть точек: «Городской», «Рудничный», «Матыра», «Сокол», «Луч» и «Студеновский». В 19:00 начнется праздник для юных липчан. Через час - стартует более «взрослая» программа. А в 22:00 - фейерверк. С каждой площадки в небо выпустят более 400 залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вечеринка на набережной, индийские мантры и фейерверки: как липчане отмечают День города
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