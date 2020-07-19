Карта распространения коронавируса в Липецкой области 19 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

19 Июль 2020 2020-07-19T21:51:57+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по заболевшим в Липецкой области

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За минувшие сутки в Липецкой области выявили 21 случай коронавируса. Распределение зараженных по муниципалитетам следующее: Липецк - восемь, Грязинский район - шесть,

Долгоруковский, Липецкий и Усманский районы - по два, Чаплыгинский район - один.

Всего в регионе зафиксировали 4 395 инфицированных. 3368 человек выздоровели, четверо завершили лечение накануне. 20 человек умерли. 1007 - лечатся сейчас.

По состоянию на 19 июля в больницах находятся: 248 человек с Covid-19, 284 - с подозрением на вирус. Получают лечение на дому 759 пациентов с легкой формой коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU