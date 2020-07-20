Отдыхающих из Липецка избили на набережной в Геленджикском районе
Драка с участием жителей Липецка случилась на одном из курортов Краснодарского края. Все произошло на набережной курортного села Архипо-Осиповка в Геленджикском районе ночью 15 июля.
Избиение на набережной Архипо-Осиповки..
По словам местных жителей, две семьи прогуливались по ночным улицам, когда к женщинам начали приставать незнакомцы. Мужей в тот момент рядом не оказалось. Девушки пытались объяснить незнакомцам, что отдыхают не одни. Но это незнакомцев не остановило. Вскоре не месте появились мужья и завязалась драка.
По данным местных СМИ, избитыми оказались гости из Липецка. Незнакомцы повалили обоих липчан на асфальт – били кулаками и ногами. Сейчас конфликтом занимаются местные правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU