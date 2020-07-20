В Липецке раскрыли кражи двух велосипедов и угон автомобиля

20 Июль 2020 2020-07-20T10:11:20+03:00

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В Липецкой области за сутки полиция раскрыла три кражи транспортных средств. Например 16 июля от дома в садоводческом товариществе кто-то угнал у 41-летнего мужчины автомобиль «Дэу-Нексия». Угонщика вычислили сотрудники уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 45-летний липчанин.

Также в Липецке раскрыли кражу велосипеда, который пропал еще 30 апреля с лестничной площадки в доме по бульвару Шубина. Заявление написал 30-летний владелец. Вора вычислили спустя 2.5 месяца – под подозрение попал 37-летний житель города.

Еще одного велосипедного вора задержали в Чаплыгине. Там велосипед украли 9 июня у 29-летней девушки из подъезда дома по улице Семена Тянь-Шанского. Вором оказался 30-летний безработный житель того же района с судимостью. Несмотря то, что прошло больше двух месяцев, велосипед тоже нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU