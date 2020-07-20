2020-07-20T12:18:55+03:00
Происшествия

В Липецкой области в трех ДТП с мотоциклами пострадали 4 человека, включая ребенка

За трое суток на дорогах региона в 13 авариях травмы получили 15 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель упал с мотоцикла вместе с ребенкомВодитель упал с мотоцикла вместе с ребенкомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За трое суток, с 17 по 19 июля, на дорогах Липецкой области зарегистрировали немало ДТП с мотоциклистами и пешеходами. Так 17 июля на Трубном проезде в Липецке 55-летний мужчина на «Хонде» влетел в «Мицубиси» – мотоциклиста увезли в больницу.

Еще два человека на мотоцикле пострадали в Липецке 19 июля на улице Артемова. 40-летний мужчина на «Ямахе» съехал с дороги и перевернулся. Пострадал сам мотоциклист и его 33-летний пассажир. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, водитель и пассажир были без шлемов, что сказалось на тяжести травм.

В тот же вечер в Грязинском районе в товариществе «Тракторостроитель-3» упал с мотоцикла «Кобра» 30-летний мужчина с 5-летней девочкой. Ребенок в больнице. Опять же мотоциклист не позаботился ни о ребенке, ни о себе – шлема ни на ком не было.

Пешеходы попадали под колеса в самых разных ситуациях. Например 17 июля в Липецке на улие Юношеской 29-летний водитель «КамАЗа», двигаясь задним ходом, сбил на территории ангара 54-летнего мужчину. Человек в больнице.

В темное время суток на трассе Грязи-Коробовка 47-летний водитель 47-летний водитель «четырнадцатой» сбил 21-летнюю девушку – обошлось без тяжелых травм. Еще один пешеход, 52-летняя женщина, пострадала поздно вечером на трассе Орел – Тамбов, где ее сбил 35-летний водитель «ВАЗ-21134». В Елецком районе тоже ночью на трассе «Дон» 63-летний мужчина на «Ларгусе» наехал на 33-летнего пешехода, который с травмами в больнице.

Кроме этого 18 июля зарегистрировали ДТП с участием несовершеннолетнего водителя авто. 17-летний парень за рулем «шестерки» вырулил со второстепенной дороги на трассе Долгоруково-Войсковая Казинка и влетел в «Приору». Подростка увезли в больницу, водителю «Приоры» оказали помощь на месте. Прав на управление автомобилем у водителя «ВАЗа» не было, кто пустил его за руль, сейчас выясняют – идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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