2020-07-20T14:10:36+03:00
Происшествия

В Липецке будут судить директора табачной компании за контрафакт на 23.5 млн рублей

В Липецке расследовали дело о крупной партии поддельных сигарет
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке подделали 83 500 пачек сигаретВ Липецке подделали 83 500 пачек сигаретФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке расследовали дело о крупной партии поддельных сигарет. По данным региональной прокуратуры, по делу проходит директор «Табачной компании «Эдельвейс». Его обвиняют в производстве немаркированной продукции в особо крупном размере и подделки акцизных марок – часть 6 статьи 171.1 УК и часть 4 статьи 327.1 УК.

По версии следствия, в 2019 году бизнесмен купил поддельные марки вблизи рынка «Садовод» в Москве и привез в Липецк. Затем на арендуемом оборудовании марки нанесли на 83 500 пачек сигарет стоимостью 23 657 000 рублей.

Всю табачную продукцию затем изъяли сотрудники полиции. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение и дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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