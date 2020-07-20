Липчанин, подозреваемый в убийстве гостя, не признает вину
В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Липчанина подозревают в убийстве.
По данным следствия, вечером 17 июля он находился в своей квартире по улице Стаханова. У мужчины гостили двое знакомых. Во время застолья они поругались. Хозяин квартиры вступился за приятеля. В пылу гнева он схватил кухонный нож и ударил им в грудную клетку 52-летнего оппонента. От полученных ранений мужчина скончался.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, о произошедшем полицейским сообщил второй гость. Хозяина квартиры задержали. Вину в совершении особо тяжкого преступления он не признал. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство" липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU