Под Липецком 17-летний парень заплыл далеко от берега и чуть не утонул

20 Июль 2020 2020-07-20T15:44:57+03:00

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В минувшее воскресенье, 19 июля, в Липецкой области чуть не утонул юноша. У реки Усманка рядом с одноименным городом отдыхал 17-летний парень. Он не рассчитал силы и заплыл далеко от берега - примерно на 200 метров. Вернуться самостоятельно назад он не мог. Но местный житель не запаниковал. Молодой человек начал кричать и подавать сигналы о помощи.

К счастью, рядом дежурили спасатели поисково-спасательной службы на водных объектах. Как сообщили в пресс-службе УГПСС по Липецкой области, они вовремя заметили тонущего липчанина и доставили его на берег. Там юноше оказали первую медицинскую помощь. Позже спасатели провели с ним профилактическую беседу - еще раз напомнили о правилах поведения на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU