2020-07-20T17:16:43+03:00
Общество

Липчан обеспокоили желтые подтеки в новом бювете

В дирекции Нижнего парка Липецка сообщили, что причин для беспокойства нет
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкий бювет работает ежедневно с 10.00 до 20.00Липецкий бювет работает ежедневно с 10.00 до 20.00Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувшие выходные в Липецке торжественно открыли новый павильон минеральных вод. Бювет работает с 10.00 до 22.00. Как сообщили в пресс-службе мэрии, попить или набрать минеральной воды можно с понедельника по воскресенье.

Этим утром, 20 июля, павильон был закрыт. По словам директора Нижнего парка Дмитрия Аксенова, это была вынужденная мера. Бювет пришлось закрыть, чтобы наладить работу оборудования. Специалисты выстраивали напор подаваемой воды.

- Новое оборудование технически сложное, поэтому требует постоянного осмотра, пояснил Дмитрий Аксенов. - Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также липчан обеспокоили желтые подтеки в местах, где течет минеральная вода. В дирекции парка сообщили, что так и должно быть. Вода обогащена железом и происходит химический процесс. Беспокоиться по этому поводу не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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