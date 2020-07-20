2020-07-20T18:16:35+03:00
Общество

В новых детских садах Липецка отделывают помещения и благоустраивают территорию

Образовательные учреждения примут юных жителей микрорайонов "Победа", "Европейский" и "Звездный"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке строят детские садыВ Липецке строят детские садыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке продолжается строительство детских садов. Здания уже возвели в микрорайонах "Европейский" и "Звездный". Там подрядчики приступили к отделочным работам. Одновременно они благоустраивают территорию вокруг - устанавливают бордюры, малые архитектурные формы, качели, песочницы и турники. В финале работ участки озеленят.

В детсаду микрорайона "Победа" тоже готова "коробка". Рабочие занимаются отделкой помещений, монтируют инженерные сети. Они также устанавливают теневые навесы на объекте. Под ними малыши смогут гулять на свежем воздухе в любую погоду.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, в зданиях также обустроят медкабинеты, пищеблоки, спортивные и музыкальные залы. Напомним, что на строительство одного детского сада требуется около 165 млн рублей. Средства выделили из городского, регионального и федерального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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