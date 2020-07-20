2020-07-20T19:06:43+03:00
Общество

Во вторник 5 улиц Липецка останутся без света и без холодной воды

На сетях проведут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 21 июля, в некоторых домах Липецка отключат электричество и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улицы Смирнова в районе Сырского Рудника. С 9 утра до 5 часов вечера электроснабжение отключат по адресам: улицы Северная, Свободный Сокол, К.Либкнехта, Энтузиастов.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут у липчан, проживающих по проспекту Победы, 29, 47а, 49, 51, 51а, 51/1-51/3, 53, 53а, 55, 57; проезд Колхозный, 1; улица Депутатская, 51а-53а, 51-57, 55а, 55б, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 83, 83а, 85, 90, 92, 92а, 94; Киевская, 34, 36; Индустриальная, 1-4, 6, 3а.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут к дому №47а по проспекту Победы. Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.

ИСТОЧНИК KP.RU

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