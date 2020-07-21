2020-07-21T09:12:22+03:00
Общество

В Липецке появится новый пешеходный мост

Старую переправу через Привокзальные пруды демонтировали
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ремонтируют старейший пешеходный мостВ Липецке ремонтируют старейший пешеходный мостФото: Липецкий городской совет депутатов
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Старейший пешеходный мост ремонтируют в Липецке. Работы в районе Опытной станции уже близятся к завершению. Рабочие демонтировали старую переправу через Привокзальные пруды. Готовят бетонное основание для установки нового моста. Как пояснили в пресс-службе горсовета, он будет длиннее и шире старого, с надежными перилами. Кстати, это первая реконструкция за все время существования переправы.

Председатель горсовета Александр Афанасьев рассказал, что на состояние моста давно жаловались местные жители. Новая переправа будет 11 метров в длину и 1,2 метра в ширину. По нему будет удобно ходить и мамочкам с колясками, и маломобильным липчанам.

В областном центре 6 пешеходных мостов и все они бесхозные. Горсовет много лет добивается, чтобы их поставили на баланс муниципалитета. В планах у парламентариев - привести в порядок автомобильный проезд возле котельной и сделать там переезд через железнодорожные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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