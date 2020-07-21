2020-07-21T09:45:55+03:00
Происшествия

Липчанка заплыла за буйки и чуть не утонула

Жители Липецка нарушают правила поведения на воде
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке чуть не утонула женщинаВ Липецке чуть не утонула женщинаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 20 июля, спасателям вновь пришлось доставать из воды человека в Липецке. Вечером на пляже Сокол отдыхала 38-летняя женщина. Купаясь в реке, она заплыла за буйки. Судя по всему, силы покинули ее. Липчанка начала захлебываться. Она практически целиком ушла под воду.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, рядом оказались спасатели. Они увидели, что женщина тонет и быстро отреагировали. Они вытащили ее из воды и доставили на берег. Там несчастной оказали первую медицинскую помощь. К счастью, все обошлось. Спасатели провели с липчанкой профилактическую беседу.

Напомним, что в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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