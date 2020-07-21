2020-07-21T10:40:39+03:00
Происшествия

Ночью в Липецке «Лифан» столкнулся с «Маздой»: машина перевернулась и задымилась

Водитель иномарки не смог сам выбраться из салона [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке на улице Вермишева произошла серьезная аварияВ Липецке на улице Вермишева произошла серьезная аварияФото: Лия МУРАДЬЯН
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Серьёзная авария, которая едва не обернулась трагедией, произошла этой ночью, с 20 на 21 июля, на улице Вермишева в Липецке. Там, рядом с остановкой «10 микрорайон» около полуночи столкнулись автомобили «Лифан» и «Мазда». Удар был такой силы, что первая иномарка кувыркнулась на дороге и встала на колеса.

В Липецке на улице Вермишева произошла серьезная авария Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке на улице Вермишева произошла серьезная аварияФото: Лия МУРАДЬЯН

Из-под капота «Лифана» повалил дым, ощущался едкий запах горелой пластмассы. Сработала подушка безопасности, но водитель был не в состоянии выбраться из салона. Другие участники ДТП растерялась и продолжали наблюдать, как салон с травмированным водителем заполняет дымом. Мужчина не шевелился, автомобиль мог загореться в любой момент.

ДТП на Вермишева в Липецке.От удара машина едва не загорелась. Водителя спасли очевидцы

Благо, мимо проезжал белый «Нассан», из которого едва ли не на ходу выбежал пассажир в джинсах и голубой майке. Он тут же бросился на помощь к водителю. Очевидец, на глазах у зевак, оперативно разблокировал двери, открыл капот и отключил аккумулятор. Затем парень привёл водителя в чувства, нашёл у других автомобилистов аптечку и оказал первую помощь, перебинтовав пострадавшему голову до приезда скорой.

По словам свидетелей аварии, водитель «Лифана» пытался маневрировать между машинами на полосах, но не рассчитал и на полном ходу влетел сзади в другую иномарку на правой полосе. При этом очевидцы сообщили, что от мужчины исходил стойкий запах алкоголя. В «Мазде» никто не пострадал.

Что произошло на самом деле и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.

ДТП на Вермишева в Липецке.Пострадал водитель "Лифана"

ИСТОЧНИК KP.RU

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