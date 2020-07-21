2020-07-21T11:33:31+03:00
Происшествия

Под Липецком водитель сбил 14-летнюю девочку и скрылся

А в Ельце после столкновения с машиной ВАЗ отбросило на КАМАЗ
Юлия КЛЮЕВА
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За минувшие сутки автоинспекторы выявили 2 657 нарушений правил дорожного движения на дорогах Липецкой области. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 10 водителей выпили и сели за руль. 48 человек не пристегнулись во время движения. 2 320 раз автомобилисты превысили скорость. Также произошло 22 аварии, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший понедельник, 20 июля, "Тойота" врезалась в "Рено Сандэро". ДТП случилось на улице Московская в Липецке. Пострадали 26-летний водитель второй иномарки, а также пассажиры - 60-летняя женщина и 59-летний мужчина. Женщину госпитализировали. Остальным оказали помощь в больнице и отпустили.

На 15 микрорайоне 46-летний водитель "Дэу Гентра" сбил 50-летнего мужчину. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего госпитализировали.

В тот же день в селе Никольское Липецкого района сбили 14-летнюю девочку. Водитель скрылся с места происшествия. Юную липчанку доставили в травмпункт. Там ей оказали помощь и отпустили.

В Ельце "ВАЗ-21140" во время обгона выехал на встречку и столкнулся с "ВАЗ-2110". От удара одну из машин отбросило на КАМАЗ. 69-летний водитель первого автомобиля получил травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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