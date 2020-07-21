Под Липецком мужчина, угрожая ножом, изнасиловал 19-летнюю девушку

21 Июль 2020 2020-07-21T11:47:13+03:00

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В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Грязей. Его подозревают в изнасиловании 19-летней липчанки.

Страшное произошло в минувшее воскресенье, 19 июля. По данным следствия, к девушке, сошедшей с поезда на железнодорожном вокзале Грязей, подошел мужчина. Он предложил подвезти ее до Липецка за вознаграждение. Липчанка согласилась.

По дороге в областной центр, водитель свернул в лесопосадки и достал складной нож. Угрожая убить несчастную, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а затем изнасиловал. Неизвестно, как могла бы закончиться эта история, если бы не случай. Автомобиль злодея застрял на бездорожье в селе Казинка на берегу реки Матыра. Там отдыхала компания молодых людей. Девушка воспользовалась моментом и вызвала такси. Приехав в город, она пошла в полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, мужчину задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. "б", ч.2 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера, соединённые с угрозой убийством", п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, соединенное с угрозой убийства". Злодей вину не признал. От дачи показаний отказался. Кстати, он уже был ранее судим за аналогичное преступление, а также причинение тяжкого вреда со смертельным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU